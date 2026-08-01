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Policojedes detuvo a una mujer por presunto trato cruel contra su hija de un año en la población de Tinaco. La información la dio a conocer el Cuerpo de Policía de esa entidad en las últimas horas.

Funcionarios de la Policía del estado Cojedes, adscritos al Centro de Coordinación Policial N.º 2 con sede en Tinaco, aprehendieron a una joven de 19 años de edad. Señalada por el presunto delito de trato cruel en perjuicio de una lactante de apenas un año y ocho meses.

El procedimiento se efectuó tras recibir una denuncia sobre la situación de violencia intrafamiliar. Al acudir al sitio y realizar la evaluación física correspondiente a la menor de edad, los funcionarios constataron que la infanta presentaba severas lesiones.

Presunto trato cruel a su hija de un año quedó detenida

Entre ellas hematomas distribuidas en la zona del tórax, la clavícula, la región lumbar, los muslos y los glúteos. Ante la evidencia del maltrato físico, la comisión policial procedió a la inmediata detención de la ciudadana, identificada como Anyelina García Zambrano.

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La aprehendida fue trasladada al centro policial y puesta a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado Cojedes. Organismo que asumirá las investigaciones de ley para determinar las responsabilidades penales del caso y velar por la protección integral de la niña.

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