Compartir

Un hombre se dedicaba a la falsificación de documentos viales y quedó detenido en Barcelona, estado Anzoátegui. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Comisiones de la Delegación Municipal Barcelona, realizaron la detención de Raúl Rafael Amundaray Mata (65), en la avenida Fraternidad, parroquia El Carmen; municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui.

El hombre está señalado de usurpar funciones como trabajador del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) y falsificar documentos; dijo el comisario, quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Se dedicaba a la falsificación de documentos viales y quedó detenido

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo conocer que Amundaray, se dedicaba a ofrecer licencias de conducir, pólizas de responsabilidad civil y certificados médicos. Indicando ser trabajador del INTT.

Solicitando además entre 40 y 60 dólares a cambio de cada gestión, lucrándose de manera ilícito. Al momento de la detención, se ubicaron 21 licencias de conducir 23 RCV y 13 certificados médicos viales. Los cuales, al ser verificados, se determinó que eran falsos; quedando a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas