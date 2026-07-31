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La Misión Nevado Carabobo hoy viernes estará en varios puntos de la entidad, se estará colocando de manera gratuita la vacuna antirrábica. Si tienes perro o gato atento para que puedas vacunarlo.

Recuerda que es casa a casa. Vacunar a tu perro o gato es un acto de amor y responsabilidad. Tu mascota debe estar sana, gozar de buena salud, además de atenderla como debe ser, el también es parte de tu familia.

Misión Nevado Carabobo hoy viernes en estas zonas

Plaza Bolívar de Yagua en Guacara, se estará atendiendo desde las 9:00 de la mañana

Sur de Valencia: Lugar: Sector José Leonardo Chirino, Parroquia Miguel Peña.

Morón: municipio Juan José Mora, Sector La Charneca y el Jabillo, Morón.

Puerto Cabello: Barrio Libertad, Parroquia Juan José Flores (Puerto Cabello, Carabobo).

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