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Manuel Díaz desde que fue llamado a la selección de natación estaba preparado para llegar lo más lejos posible. Hoy el nadador venezolano pudo brillar al lograr el podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El criollo había estado entrenando para poder alcanzar el objetivo como lo era estar entre los medallistas. Ya ha dado un paso importante en lo que es la representación de Venezuela logrando un buen lugar.

Manuel Díaz conquistó plata

Díaz pudo alcanzar el segundo lugar en la final de los 200 metros mariposa durante la edición XXV de estos juegos que se celebran en la ciudad de Santo Domingo. Donde la delegación venezolana sigue brillando.

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