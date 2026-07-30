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El infielder Maikel García habló sobre si jugará o no esta temporada en Venezuela, el jugador de los Kansas City Royals indicó que esta zafra no estará en acción. García pertenece a los Tiburones de La Guaira en la LBP.

Fue enfático al afirmar que tiene que descansar en esos meses, esto debido a las exigencias que tiene una temporada entera en Grandes Ligas. “Tengo que descansar mi gente, no soy de goma”, dijo el pelotero.

Maikel García no jugará en Venezuela

“Eso era antes cuando tenía 22 años, jugaba aquí (Estados Unidos) y jugaba allá. Y después venía y jugaba aquí otra vez”, comentó. El estelar bateador también estuvo con la selección de Venezuela que ganó en el Clásico Mundial.

Maikel siempre hacía llave con Ronald Acuña jr. formando de esta manera una de las mejores duplas en el beisbol profesional venezolano. Algunos fanáticos por el contrario señalan que si se uniformará en el mes de diciembre.

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