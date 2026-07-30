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Cayó alias El Cheíto en Morón en una intervención legal con la policía

By Redacción Carabobo
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La Policía del estado Carabobo informó que cayó alías El Cheíto en Morón, municipio Juan José Mora en el litoral carabobeño. Funcionarios adscritos a la Estación Policial Juan José Mora sostuvieron una intervención legal en el sector Santa Ana, callejón Los Sanjuaneros.

Durante labores de patrullaje e investigación para contrarrestar el índice delictivo en la zona costera, la comisión interceptó a un grupo de sujetos armados. Estos al notar la presencia policial, hicieron uso de sus armas de fuego contra los uniformados.

Cayó alias El Cheíto en Morón en una intervención legal

Al repelar la agresión para resguardar la integridad física de los funcionarios, resultó herido un sujeto de (22) años, alias “El Cheito”. Supuesto integrante de la banda criminal GEDO “El Abejorro”.

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El involucrado fue trasladado de inmediato al Hospital Tipo I de Morón, donde falleció tras su ingreso. En el lugar de los hechos incautaron un arma de fuego tipo pistola, marca Astra, sin seriales visibles.

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SourcePolicía de Carabobo
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