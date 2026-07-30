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Un incendio en el CCCT fue controlado en la mañana de hoy jueves 30 de julio de 2026. En la planta baja del centro comercial en uno de los locales se presentó el incendio, el cual generó gran cantidad de humo.

Enseguida la novedad fue informada a los bomberos de distintos puntos de la capital. En el sitio estuvieron Bomberos de Caracas, además de Protección Civil como policías municipales brindando apoyo.

Incendio en el CCCT fue controlado en la mañana de hoy

Los bomberos ordenaron abrir todas las puertas del centro comercial para disipar el humo que había en el recinto. Hasta ahora no se ha informado sobre personas heridas en el centro comercial.

De igual modo, comisiones de bomberos revisarán el lugar para investigar las causas del incendio que afectó la planta baja. Hoy también en horas de la mañana reportaron un incendio en un centro comercial de Porlamar.

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