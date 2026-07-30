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El venezolano Cristian Cásseres podría negociar esta semana su traspaso al equipo RC Lens e iniciar su pelea por la Champions League.

El mediocampista venezolano destaca en la agenda de fichajes del equipo francés para disputar la próxima edición de la máxima competición de Europa.

Cristian Cásseres en la Champions League

El conjunto galo busca al mediocampista Vinotinto para cubrir la salida inminente de Mamadou Sangaré hacia el fútbol de la liga inglesa.

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Cásseres brilló en el campeonato francés registrando dos goles y cinco asistencias que despertaron el interés de la directiva del Lens.

La posible transacción permitirá al volante criollo competir en la Champions League siguiendo el legado histórico dejado por otros compatriotas venezolanos.

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