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Cuatro mujeres acusaron al actor y cantante Jared Leto de agresión y delito sexual cometido contra ellas cuando apenas eran adolescentes según un documental.

La investigación difundida este miércoles 29 de julio por la cadena británica BBC reveló testimonios contundentes respaldados por mensajes fotografías e investigaciones de conocidos.

Jared Leto delito sexual

Las denunciantes señalaron episodios de manipulación agresión física e interacciones explícitas aprovechando la popularidad del famoso artista de Hollywood internacional.

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El medio de comunicación inglés intentó obtener comentarios del intérprete sobre las graves acusaciones presentadas sin recibir respuesta oficial del entorno.

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