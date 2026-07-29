Compartir

En Santiago de Chile siguen esperando a Vozinha el cual estaría por llegar a la capital chilena en cualquier momento. El famoso arquero del Mundial 2026 de 41 años firmó su mejor contrato con el equipo “cacique” de Suramérica.

Hasta ahora se encuentra en Portugal a la espera de la visa de trabajo y luego tomaría el avión para poder llegar a Chile. Ya el caboverdiano sostuvo una reunión digital con el gerente del equipo blanco.

Fanáticos del Colo Colo siguen esperando a Vozinha

Por supuesto, sería un contrato de seis meses con el equipo, ganando al menos 25 mil dólares al mes. Vozinha se estaría uniendo de inmediato a las prácticas y hasta ahora se espera por la camiseta y el número oficial.

Ya que no se sabe si sería el portero titular o el suplente del club más famoso de la capital chilena. Vozinha se robó el show en su participación defendiendo a su natal Cabo Verde, siendo uno de los arqueros más famosos por su buen papel.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas