Compartir

Gianni Infantino presentó un plan con el que propone privatizar en una empresa de 20 mil millones de dólares que gestionará el Mundial de Fútbol.

La propuesta busca vender participaciones minoritarias a fondos de inversión internacionales provocando una reacción negativa e inmediata por parte de la UEFA.

Infantino propone privatizar el Mundial

El organismo europeo rechazó tajantemente la iniciativa asegurando que ninguna institución tiene derecho a vender la propiedad de las competiciones de fútbol.

La FIFA prometió repartir veinte millones de dólares a cada federación miembro si aprueban la creación de la nueva entidad comercial internacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturan en Carabobo a implicado en homicidio del futbolista Mario Pineida de Ecuador