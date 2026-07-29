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¡Renovar tu hogar es mucho más fácil y cómodo en MultiMax! CrediMax Premium sigue impulsando el poder de compra en todo el país con pagos en hasta 24 cuotas quincenales sin intereses, siendo actualmente el único plan de financiamiento en Venezuela que te otorga hasta 1 año entero para pagar.

Diseñado para brindar mayor flexibilidad y capacidad de compra a las familias venezolanas, este innovador sistema fue creado bajo la visión de su CEO, el empresario Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

Cómo funciona CrediMax Premium 24 cuotas

A diferencia de otros sistemas de financiamiento en Venezuela, CrediMax Premium te permite disfrutar de un sistema de compras rotativo, con el que accedes a un cupo que te permite pagar varias veces hasta agotar el monto total de tu membresía.

Además, al momento de pagar, ese saldo se libera nuevamente para que lo puedas aprovechar en una futura compra en MultiMax, sin necesidad de haber cancelado la totalidad de la deuda anterior.

«Con CrediMax Premium elevamos la experiencia de compra de nuestros clientes a un nuevo nivel. Nuestro objetivo es que las familias venezolanas puedan construir el hogar de sus sueños con un beneficio que les permita planificar sus compras de forma cómoda, segura y a su propio ritmo” expresó Nasar Dagga, presidente de CLX Group.

En este sentido, el empresario venezolano Nasar Dagga recuerda a los venezolanos que las membresías son de uso personal e intransferibles, por lo que solo el usuario puede aprovechar todas las ventajas de pertenecer a este club.

Beneficios y categorías de CrediMax Premium

Para unirte a CrediMax Premium, visita tu sede MultiMax más cercana y solicita en caja afiliarte a este sistema. La suscripción es anual, y tiene un valor de $40 calculados a la tasa BCV del día. También, puedes adelantar el proceso a través de la App PriorityMax, y visitar la tienda para culminar tu proceso de inscripción.

Al realizar tu primera compra, accederás automáticamente a la categoría CrediMax Classic Premium, la cual te otorga un cupo de hasta $500 que podrás utilizar en cualquier momento, con una inicial del 40% inicial y hasta 24 cuotas para pagar.

Lo mejor es que tu buen historial de pago te hace crecer. Mientras más cuotas canceles, mayores serán tus posibilidades de subir de categoría y con ello disfrutar de mayores beneficios, como: Límites de financiamientos más altos, porcentajes de inicial más bajos y promociones exclusivas.

Las categorías de CrediMax Premium son las siguientes:

Classic Premium: Límite $500 | 40% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Bronce Premium: Límite $600 | 40% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Silver Premium: Límite $800 | 30% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Gold Premium: Límite $1000 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

VIP Premium: Límite $1200 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Platinum Premium: Límite $1500 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Diamante Premium: Límite $2000 | 10% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Si eres cliente CrediMax tradicional, puedes realizar la migración al plan Premium en cualquier tienda MultiMax del país, abonando únicamente la diferencia de la membresía según los meses restantes de tu plan activo.

¿Cómo pagar mis cuotas CrediMax Premium?

Puedes reportar tus pagos de manera fácil y segura a través de:

La app PriorityMax .

El sitio web oficial: prioritymaxve.com/

en cualquier tienda MultiMax del país.

¡Sorteos mensuales con CrediPuntos!

Además de las facilidades de pago, con CrediMax Premium podrás acceder a los sorteos mensuales de CrediPuntos de MultiMax. Participar es muy fácil.

Cada vez que realizas un pronto pago de tus cuotas CrediMax o CrediMax Premium a través del portal web o la app móvil de PriorityMax (disponible en Google Play y App Store), el sistema te asigna CrediPuntos de manera inmediata. Cada dólar adelantado antes de la fecha límite se convierte automáticamente en un CrediPunto.

Entre los más 200 premios del concurso de CrediPuntos por los que estarás participando cada mes se encuentran: Un carro 0 KM, 3 motocicletas 0 KM, 5 viajes todo incluido a Margarita, 10 antenas Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

Los afiliados pueden consultar sus CrediPuntos en tiempo real desde la aplicación PriorityMax (disponible en Google Play y App Store). Asimismo, no te olvides de seguir la cuenta oficial de Instagram de MultiMax (@multimax) para conocer a los ganadores de cada edición.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Con más de seis años de trayectoria, MultiMax es la tienda multimarca más grande de Venezuela, contando con 48 sedes distribuidas a nivel nacional en las regiones de Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Entre las más de 400 marcas que forman parte de sus pisos de venta, se encuentran: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y JVC.

Para más información sobre la multimarca liderada por Nasar Ramadan Dagga, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana. Además, sigue la cuenta oficial de Instagram como @multimax, donde podrás enterarte al momento de todas las novedades de la multimarca más grande del país.

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