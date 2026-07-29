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Tres policías son destituidos por esta razón en Barinas

By Lubin Molero
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Policías destituidos en Barinas por corrupción
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Tres funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el estado Barinas fueron destituidos por incurrir en actos de corrupción.

El procedimiento se inició tras la difusión de un video en redes sociales donde se evidencia la exigencia de dinero a un ciudadano.

Policías destituidos en Barinas por corrupción

La Inspectoría de Control de la Actuación Policial identificó rápidamente a los implicados y formalizó la entrega inmediata ante la fiscalía correspondiente.

La institución policial ratificó su firme compromiso de cero tolerancia frente a la extorsión resguardando los principios éticos del servicio público nacional.

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