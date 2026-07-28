DeportesPortada

Italia descarta a Pirlo por contrato con marca rusa

By Lubin Molero
0
14
Italia sin Pirlo por marca rusa
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El recordado futbolista y ahora entrenador, Andrea Pirlo, quedó fuera como opción a dirigir a la selección de Italia, por su contrato de patrocinio con una marca rusa.

La federación frenó la designación del técnico tras salir a la luz un acuerdo comercial con una empresa de apuestas no autorizada. Dicha vinculación provocó cuestionamientos políticos que impidieron concretar la firma oficial del contrato deportivo.

Italia sin Pirlo por marca rusa

El exfutbolista emitió un comunicado oficial en sus redes sociales defendiendo la legalidad de sus acuerdos laborales firmados en los Emiratos Árabes.

Así mismo, agradeció el respaldo de Paolo Maldini y aseguró que su compromiso patriótico trasciende cualquier nombramiento profesional dentro del fútbol internacional.

La Federación Italiana deberá definir un nuevo estratega entre las opciones disponibles tras quedar oficialmente descartada la incorporación del legendario mediocampista.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Afectados por rayo en Valencia están dados de Alta

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaMarca
Artículo anterior
Fallece el célebre humorista británico Bill Oddie
Artículo siguiente
Buseta sufrió una falla mecánica en Falcón y dejó dos lesionados
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes