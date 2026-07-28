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El recordado futbolista y ahora entrenador, Andrea Pirlo, quedó fuera como opción a dirigir a la selección de Italia, por su contrato de patrocinio con una marca rusa.

La federación frenó la designación del técnico tras salir a la luz un acuerdo comercial con una empresa de apuestas no autorizada. Dicha vinculación provocó cuestionamientos políticos que impidieron concretar la firma oficial del contrato deportivo.

Italia sin Pirlo por marca rusa

El exfutbolista emitió un comunicado oficial en sus redes sociales defendiendo la legalidad de sus acuerdos laborales firmados en los Emiratos Árabes.

Así mismo, agradeció el respaldo de Paolo Maldini y aseguró que su compromiso patriótico trasciende cualquier nombramiento profesional dentro del fútbol internacional.

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La Federación Italiana deberá definir un nuevo estratega entre las opciones disponibles tras quedar oficialmente descartada la incorporación del legendario mediocampista.

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