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Efectivos del CICPC, rescataron a tres mujeres que permanecían retenidas por una organización dedicada a la trata de personas en Güiria.

La comisión policial aprehendió a un ciudadano de 29 años encargado de mantener en cautiverio a las víctimas captadas mediante falsas ofertas laborales.

Mujeres rescatadas de trata en Güiria

Los delincuentes planificaban trasladar a las jóvenes hacia Trinidad y Tobago para someterlas a explotación sexual dentro del territorio insular vecino.

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Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda para lograr la captura inmediata de otros seis integrantes involucrados en esta red delictiva.

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