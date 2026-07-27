Compartir

El venezolano prendió la ofensiva de Gigantes de San Francisco pero no evitó la derrota de su equipo ante los Angelinos de Los Ángeles. Los Gigantes cayeron con pizarra de 4×3 en el juego de ayer domingo.

Arráez sonó un doblete por la pared del jardín derecho para fletar par de carreras y colocar el encuentro 4×3. Pero el equipo de los Angelinos pudieron preservar la ventaja de una carrera para terminar anotándose el lauro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grand Slam Internacional ⚾ Béisbol (@grandslam.beisbol)

Luis Arráez prendió la ofensiva de Gigantes

El criollo bateó de 5-2 con su doble 23 de la temporada más dos impulsadas para llegar de esta manera a 40 en la presente temporada. Además se colocó a un punto de pasar a comandar el liderato de bateo.

El average de Arráez es de .327 por .328 de Otto López. Una vez más el venezolano se acerca a la cima de los mejores bateadores esta vez en la Liga Nacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas