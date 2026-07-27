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Funvisis reportó sismos de magnitud 3 en dos zonas del país, uno de ellos en La Guaira como el otro en Bachaquero, estado Zulia. En el estado Carabobo no se han reportado temblores en las últimas horas.

A las 10:52 minutos de la noche reportaron un sismo en el estado Aragua. Explicó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), de un sismo de 2.7 y profundidad de 1.6 kilómetros. Con epicentro a 39 kilómetros al norte de La Victoria.

Funvisis reportó sismos de magnitud 3 en estas zonas del país

Luego a las 4:51 minutos de la madrugada, reportó Funvisis un temblor de magnitud 3.0 con profundidad de cinco kilómetros, con epicentro a 49 kilómetros al este de Bachaquero. Esto en el estado Zulia.

A las 7:15 de la mañana de hoy lunes 27 reportaron un sismo de 3.1 y profundidad de 11.7 kilómetros. El epicentro de este temblor se ubicó a 10 kilómetros al oeste de La Guaira en el litoral central.

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