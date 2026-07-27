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El asesinato de un joven en Aragua es investigado por las autoridades, el hecho ocurrió en Cagua en el municipio Sucre. En la calle Bolívar un joven de 22 años caminaba por el sector en horas de la noche cuando fue interceptado por sujetos desconocidos.

Estos le propinaron varios disparos dejando malherido al joven identificado como José Manuel Ceballos Quiroga. Los vecinos escucharon las detonaciones y avisaron a la policía, cuando llegaron al lugar el joven estaba aun con vida.

Enseguida lo trasladaron hasta el Hospital José María Vargas en Cagua donde los galenos de guardia lo atendieron de inmediato. Pero Ceballos Quiroga murió minutos después de haber ingresado.

Investigan asesinato de un joven en Aragua

Funcionarios del CICPC de Cagua trasladaron el cuerpo sin vida hasta la sede de medicina forense ubicada en Caña de Azúcar en el municipio Mario Briceño Iragorry. Al norte de la Gran Maracay.

Los funcionarios de la policía científica comenzaron las investigaciones para poder esclarecer el homicidio del joven de 22 años. Hasta ahora se manejan varias hipótesis de este caso el cual es uno de los más sonados de la población de Cagua.

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