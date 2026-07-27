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El cronograma de la gasolina subsidiada en la última semana de julio ya fue dado a conocer. Este estará activo desde hoy hasta el próximo 2 de agosto dijo Petróleos de Venezuela hoy 27 de julio.

Son 120 litros mensuales para vehículos registrados en la Plataforma Patria como 60 litros para motocicletas. Esto en estaciones de servicio subsidiadas en el país. Atento al terminal de tu placa para poder surtir.

Recuerda que para consultar tu saldo debes enviar la palabra Gasolina o Saldo en un mensaje de texto al número 3777.

Cronograma de la gasolina subsidiada en la última semana de julio

Lunes 27 de julio: Placas terminadas en 3 y 4

Martes 28 de julio: Placas terminadas en 5 y 6

Miércoles 29 de julio : Placas terminadas en 7 y 8

Jueves 30 de julio: Placas terminadas en 9 y 0

Viernes 31 de julio: Placas terminadas en 1 y 2

Sábado 01 de agosto: Placas terminadas en 3 y 4

Domingo 02 de agosto: Placas terminadas en 5 y 6

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