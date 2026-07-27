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Un bono Patria de 74 dólares en julio es esperado, se trata del Bono Cuadrantes de Paz, el cual es uno de los últimos tres que pagan al final de cada mes. Dicha bonificación es de 74,36 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

El mismo es para el personal de rescate como funcionarios de seguridad del país, entre ellos cuerpos de policías tanto municipales como estadales. Además de bomberos, estadales como municipales entre otros.

Bono Patria de 74 dólares en julio es esperado

Este forma parte de los últimos tres bonos que entrega la Plataforma Patria. Donde además está el bono Corresponsabilidad y Formación, el cual es para los trabajadores de nóminas especiales.

Como el bono Cultores Populares, para las personas inscritas en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Esperando después la entrega del Bono único Familiar, el cual sustituyó a los bonos Lactancia Materna, 100% Escolaridad y José Gregorio Hernández.

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