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Un venezolano perdió la vida en un naufragio en Trinidad y Tobago reportado en las últimas horas. El hecho ocurrió en la zona que divide a Venezuela y Trinidad, conocida como Boca de Serpiente.

Las autoridades de Trinidad dijeron que la persona fallecida en el naufragio quedó identificada como Julio López. López perdió la vida al fallecer por inmersión en el lugar, la embarcación donde iba volcó debido a las fuertes olas.

Venezolano perdió la vida en naufragio en Trinidad y Tobago

Se pudo conocer que dos venezolanos que también iban en la embarcación se encuentran desaparecidos. Estos son buscados por autoridades de Trinidad en la zona, dicha área es utilizada para zona de contrabando.

Los venezolanos presuntamente traían a Venezuela un cargamento de cobre desde Trinidad y Tobago. Una persona identificada como Nikol Landaeta es hasta ahora el único sobreviviente del hecho marítimo.

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