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La onda tropical 31 estaría por llegar en las próximas horas dijo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en sus redes sociales. La misma se desplaza a una velocidad de 27 kilómetros por hora.

Actualmente esta se encuentra sobre el noreste de Surinam, esta llegará al país y podría traer lluvias en las zonas del oriente del país. Entre ellos los estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro.

Onda tropical 31 llegará en las próximas horas al país

Además de interactuar con la Zona de Convergencia Intertropical provocando lluvias en Guárico, Apure, además de los estados centrales en los próximos días. En la actualidad la onda tropical 32 se encuentra recorriendo Cabo Verde.

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