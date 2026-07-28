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Las nueve personas que resultaron afectadas por la caída de un rayo en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, fueron dadas de alta.

El grupo integrado por civiles y militares permaneció bajo estricta observación médica tras sufrir la descarga eléctrica durante sus labores.

Afectados por rayo en aeropuerto de Valencia

Los especialistas realizaron diversos exámenes neurológicos especializados confirmando la estabilidad de todos los pacientes atendidos tras la emergencia en la terminal.

Por su parte las operaciones en el recinto aéreo valenciano continúan desarrollándose con total normalidad tras descartarse daños en la infraestructura.

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