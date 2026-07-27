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El entretenimiento venezolano lamenta el sensible fallecimiento de la primera actriz Linda Olivier ocurrido en Caracas a los 97 años de edad.

Su nieto Tarek Fernández confirmó la noticia sobre el deceso de quien fuera una figura icónica en la época dorada del cine.

Fallece la actriz Linda Olivier

La artista nacida en 1929 destacó por sus papeles protagónicos en importantes producciones cinematográficas y dramáticas de la televisión nacional.

Madre del recordado galán Carlos Olivier la célebre intérprete deja un legado imborrable en las tablas y la pantalla chica del país.

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