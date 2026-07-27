Efectivos de la Policía Municipal de Valencia capturaron a diez ciudadanos solicitados por la justicia mediante diversos operativos realizados en la ciudad.
Las detenciones ocurrieron tras la verificación de datos correspondientes a través del Sistema de Investigación e Información Policial durante las patrullas preventivas.
Solicitados son capturados en Valencia
Los sujetos aprehendidos presentaban órdenes judiciales por delitos de hurto, robo, violencia de género, acoso, posesión de drogas y deserción del servicio.
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Los procedimientos policiales forman parte del plan de seguridad desplegado en los diferentes Cuadrantes de Paz para resguardar a toda la comunidad.
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