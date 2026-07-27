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Higuerote: Cicpc aclara femicidio de Yesika Sojo

By Lubin Molero
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Cicpc aclara femicidio en Higuerote
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios del CICPC, aclaran el femicidio de Yesika Sojo registrado recientemente en el municipio Brión de Higuerote, estado Miranda.

Tras realizar los peritajes técnicos, los funcionarios aprehendieron a un ciudadano e identificaron su participación directa junto a otros dos agresores.

Cicpc aclara femicidio en Higuerote

La víctima fue atacada físicamente por los sujetos al negarse a mantener relaciones con ellos durante una reunión dentro del sector.

 

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Efectivos policiales mantienen los operativos de búsqueda para lograr la captura inmediata de los dos sujetos involucrados que lograron darse a la fuga.

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