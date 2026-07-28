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Fallece el célebre humorista británico Bill Oddie

By Lubin Molero
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Fallece el humorista Bill Oddie
Foto: Bill Oddie

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Lubin Molero
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El reconocido humorista y presentador de televisión británico Bill Oddie, falleció a los 85 años según confirmó su representante oficial.

Oddie, alcanzó la fama internacional durante los años setenta como integrante del recordado grupo cómico televisivo The Goodies.

Fallece el humorista Bill Oddie

Posteriormente dedicó gran parte de su trayectoria a la conservación ambiental trabajando como divulgador de fauna silvestre para la BBC.

Oddie colaboró frecuentemente con figuras históricas de la comedia británica participando en diversos proyectos radiales y producciones televisivas destacadas.

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