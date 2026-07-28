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Una buseta sufrió una falla mecánica en Falcón dejando a dos de los pasajeros con lesiones leves. El hecho ocurrió en horas de la mañana de hoy lunes 27 de julio de 2026 en la Bajada de El Amparo en la entidad falconiana.

La buseta marca Condor colores blanco y verde venía en la bajada cuando se apagó sin motivo alguno y comenzó a rodar. El conductor Sergio Reyes de 54 años supo controlar la misma quedando esta en una de las cunetas de la vía.

Buseta sufrió una falla mecánica en Falcón

Se pudo conocer que el bus es de la Unión de Conductores Pueblo Nuevo, e iba con varios pasajeros. Al sitio llegaron funcionarios de tránsito terrestre como de Protección Civil para atender a los lesionados.

Se presentó retraso vehicular en la concurrida vía, en el lugar también estuvieron funcionarios policiales. Hacemos el llamado a la prudencia frente al volante, como a conducir a una velocidad moderada.

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