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El receptor venezolano Luis Torrens con los Mets de Nueva York sigue produciendo y aprovechando las oportunidades que tiene con el equipo. El criollo ligo un batazo al jardín derecho que no pudo manejar Ronald Acuña Jr.

La línea iba directo a la pista de seguridad y Acuña no pudo manejarla, permitiendo de esta manera un doble para el receptor. Torrens ligó de 4-1 con carrera anotada además de una empujada.

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Luis Torrens con los Mets sigue produciendo

Los Mets se soltaron a batear en los tramos seis, siete y ocho para terminar ganando con abultado marcador de 14×3 ante Bravos de Atlanta. Un total de 19 imparables le dieron al equipo de “La Gran Manzana” la victoria.

Por los Mets, el venezolano Francisco Álvarez ligó de 3-1 con tres bases por bolas recibidas y de quinto en el orden al bate. Por su parte, Ronald Acuña Jr con los Bravos de Atlanta ligó de 4-1 con anotada.

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