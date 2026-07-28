Compartir

El precio del dólar BCV hoy 28 de julio de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 740 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, el dólar estará en 742,81 bolívares y el euro en 844,75 bolívares.

En un costo de 4.023,62 dólares marcha la onza de oro, este indicador ha estado estable, la semana pasada se mantuvo en los 3.900 dólares como lo máximo que ha subido es 4.116 dólares en las últimas semanas.

Hoy el precio del petróleo volvió a bajar a la banda de los 80 dólares, registrando un costo hoy de 80,77 dólares. No ha tenido subidas bruscas a pesar del conflicto entre Irán con Estados Unidos en las últimas semanas.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 63.425,48 dólares. Este ha perdido cerca de veinte mil dólares en las últimas semanas. Y se mantiene con tendencia a la baja.

Dólar BCV hoy 28 de julio de 2026, surge de nuevo la idea de un aeropuerto en el estado Miranda

El exvicepresidente de la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo y de Conseturismo, William Bracho, advirtió que Venezuela no cuenta con la capacidad aeroportuaria para suplir indefinidamente el tráfico del Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, donde históricamente se concentra el 80% de la movilización aeronáutica en el país.

El exdirectivo gremial y experto en la materia señala que Valencia, Barcelona o las bases aéreas de Palo Negro y Boca del Río están desbordadas, por lo que líneas aéreas como Iberia y Air Europa han desistido de usar al aeropuerto de la capital carabobeña como destino alterno.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada aérea de Caracas y del país, sufrió desprendimientos de mampostería y fachadas, interrupción de servicios básicos de energía y comunicaciones y afecciones estructurales en los terminales.

Estas condiciones forzaron la suspensión inmediata de operaciones y su cierre temporal para la evaluación técnica de pistas e instalaciones.

En consecuencia, Bracho indicó que infraestructuras como las de Valencia y Barcelona fueron concebidas para un tráfico menor, lo que ha generado altos niveles de congestión en el chequeo y despacho de pasajeros y carga, indica una nota de Fedecámaras Radio.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas