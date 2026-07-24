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El Seniat entró en etapa de modernización en Venezuela, según lo planteado por el nuevo superintendente, Román Maniglia. Indicó que se inicia una serie de mesas técnicas de trabajo con profesionales de aduanas y tributos.

Todo con el propósito de que los lineamientos como criterios estén unificados y de esa manera se puedan evaluar las nuevas formas operativas. De esa manera, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera será más eficiente.

Seniat entró en etapa de modernización en el país

Como la recaudación que se haga sea más efectiva, Maniglia asumió el cargo el pasado 7 de julio. Es por ello que llegó con nuevas ideas buscando dar mayor empuje a la recaudación del servicio nacional.

En sus canales oficiales, calificó la nueva etapa del Seniat como un “gran reto” donde debe impulsar las nuevas ideas que tendrán de ahora en adelante. El despliegue del Seniat empezó de manera formal en La Guaira.

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