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A un mes de los terremotos ocurridos en Venezuela, el país aun siente el dolor de aquella tarde. El luto está presente, y parece extenderse, aunque buscamos entrar a la cotidianidad, es dificil superar lo ocurrido en nuestro pais.

Ha sido duro, las personas perdieron todo, más de 30 segundos que dejaron una herida profunda en el país, nos cambió la vida. La magnitud de los terremotos, 7.2 y 7.5 están presentes, a 30 días de haber ocurrido, teniendo a San Felipe como epicentro.

En un mes se ha publicado contenido para aprender sobre la cultura sísmica, la cual es necesaria en el país. Sobre qué hacer en un temblor, aprender de la experiencia vivida para ponerlo en practica ante un eventual suceso.

A un mes de los terremotos

Los medios de comunicación, desde las páginas webs, emisoras de radio siempre estamos pendientes de transmitir la informacion emanada de Funvisis. Los sismos ocurridos en distintas partes del país, desde Yaracuy, Sucre, Falcón y La Guaira.

No estamos pendientes de “divisiones”, por el contrario hay que seguir diciendo donde se encuentran los centros de acopio. Ya que el proceso de reconstrucción será largo precisamente para que sea seguro. Y hoy más que nunca la ayuda es necesaria.

Venezuela sigue su propio ejemplo, somos “solidarios”, somos “bondadosos” y debemos ayudarnos entre todos, e inculcar esos valores en las nuevas generaciones. Como decían los abuelos cuando veían a la familia unida, que lo más bonito era ayudarse el uno con el otro.

El tiempo

Nos va a llevar tiempo, no sabemos cuánto, pero hay que aprender a vivir con la cicatriz de la herida ocacionada por este evento, ir hacia adelante y con mucha fe y fuerza. Y procurar que las nuevas generaciones aprendan todo lo que deben hacer ante un terremoto.

Nos tenemos que levantar entre todos y con la ayuda de Dios, no pensar en todo lo que hemos pasado, en estos últimos años. Levantarnos, seguir adelante y tener siempre presente que Venezuela es el mejor objetivo que debemos tener… somos venezolanos.

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