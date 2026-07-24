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En horas de la madrugada, Funvisis reportó sismos en esta zona del país hoy viernes 24 de julio de 2026. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ha indicado que se han detectado pocos sismos en las últimas 24 horas.

A las 12:37 minutos de la medianoche, se informó de un sismo en Naiguatá en el estado La Guaira de magnitud 2.5 y profundidad de 3.1 kilómetros. El epicentro estuvo a 9 kilómetros al suroeste de Naiguatá.

También en el litoral central, a la misma hora 12:37 minutos de la medianoche, reportaron sobre el segundo movimiento telúrico. Esta vez de una magnitud de 2.6 y profundidad de seis kilómetros. Este se ubicó a 10 kilómetros al suroeste de Naiguatá, en La Guaira.

Funvisis reportó sismos en esta zona del país

A las 9:12 minutos de la mañana de ayer, se reportó un sismo también en el litoral central. Este tuvo una magnitud de 2.7 y una profundidad de 4.5 kilómetros. Teniendo un epicentro a 25 kilómetros al oeste de La Guaira.

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