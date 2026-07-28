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Un autobús se incendió en la ARC sin dejar lesionados. El expreso de la línea Expresos Occidente sufrió pérdida total tras incendiarse este martes 28 de julio, alrededor de las 4:15 a.m., en el kilómetro 136 de la Autopista Regional del Centro (ARC); dijo Invialca.

El hecho ocurrió en sentido Valencia-Maracay Tramo Carabobo/San Joaquín. Afortunadamente, las 60 personas que viajaban a bordo desde Coro (Estado Falcón) con destino a Puerto La Cruz (Estado Anzoátegui) fueron evacuadas a tiempo y de forma segura.

No se registraron ciudadanos lesionados, dijo Invialca. Al lugar llegaron bomberos como paramédicos para atender la situación presentada. Como funcionarios de tránsito terrestre de la ARC.

Autobús se incendió en la ARC sin dejar lesionados, detalles del hecho

Causa preliminar: Presunto desperfecto eléctrico.

Daños: Pérdida total de la unidad colectiva.

Respuesta: Bomberos de San Joaquín sofocaron y extinguieron las llamas por completo.

Vialidad: El equipo de operaciones viales de Invialca y organismos de seguridad se desplegaron en el sitio para resguardar la zona y regular el tráfico.

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