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Misión Nevado Carabobo hoy martes en estas zonas

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo hoy martes
Foto: Europa FM.

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Danny Valdiviezo
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La Misión Nevado Carabobo hoy martes estará en estas zonas de la entidad. Los profesionales de las mascotas están colocando la vacuna antirrábica, si tienes perro o gato deben estar vacunados.

Es por ello que estarán en distintos puntos del estado atendiendo a las mascotas. Recuerda tener una mascota es una responsabilidad, debes velar por su salud, cuido y recreación. Pendiente de los puntos donde estarán desplegados hoy:

Misión Nevado Carabobo hoy martes

Valencia, el operativo de atención a las mascotas estará en el sector La Manguita, Valencia, Carabobo, desde las nueve de la mañana.

Naguanagua: avenida 190 desde las nueve de la mañana, el operativo de vacunación estará casa por casa. Corre la voz, no dejes pasar esta oportunidad de cuidar a los consentidos de la casa.

Guacara: Yagua, el operativo de vacunación comienza a las 9:00 de la mañana en el sector El Porvenir (Guacara, Carabobo).

Morón, municipio Juan José Mora, en la costa carabobeña, Sector San Diego, Morón (Carabobo – Juan José Mora) desde las 9:00 de la mañana.

Puerto Cabello, desde las 9:00 de la mañana inicia el operativo de vacunación de mascotas. En la urbanización Las Corinas I, Parroquia Goaigoaza, Puerto Cabello, Carabobo.

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