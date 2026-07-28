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El clima hoy 28 de julio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Sobre Venezuela se aprecia cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte de su extensión; resaltando zonas con precipitaciones de intensidad variable en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Guárico y partes de Apure. por otro lado algunas lloviznas dispersas en Aragua y Mérida.

El cielo se mantiene parcialmente nublado en gran parte del país. Además, se observan nubes que están generando lluvias y chubascos dispersos, algunos con descargas eléctricas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Maturín, Sucre, Anzoátegui, Aragua, Carabobo y los Andes.

Clima hoy 28 de julio de 2026 en Venezuela

Se esperan altas temperaturas en la Península de Paraguaná en su zona norte con 38 grados de temperatura hoy martes. Mientras que en el centro del país se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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