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¿Cómo afecta una angustia el cuerpo?

By Danny Valdiviezo
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¿Cómo afecta una angustia el cuerpo?

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Danny Valdiviezo
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Cuando la angustia afecta el cuerpo, se manifiesta con síntomas físicos intensos como opresión en el pecho, falta de aire y dolor de estómago. Esto ocurre porque el cerebro activa el sistema nervioso y libera hormonas de estrés que preparan al cuerpo para huir, llorar o pelear.

Una angustia afecta varios órganos como además el apetito y el sueño. Es importante saber manejar las situaciones que puedan causar la angustia y pensar en la salud. Atento siempre a los síntomas.

¿Cómo afecta una angustia el cuerpo?, Síntomas Físicos Comunes

Pecho y corazón: palpitaciones rápidas, dolor y sensación de ahogo.

Estómago: nudo abdominal, náuseas, mala digestión o diarrea.

Músculos: tensión dura en el cuello, los hombros y dolor de cabeza.

Respiración: aire muy rápido o superficial que marea.

¿Qué Puedes Hacer?

Respirar lento: inhala aire despacio por la nariz contando hasta cuatro, mantén un momento y exhala suave por la boca.

Mover el cuerpo: caminar un poco o estirar los músculos tensos para botar la energía del miedo.

Buscar apoyo: hablar con un doctor o un psicólogo si los dolores del cuerpo siguen o te dan mucho miedo.

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