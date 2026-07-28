Cuando la angustia afecta el cuerpo, se manifiesta con síntomas físicos intensos como opresión en el pecho, falta de aire y dolor de estómago. Esto ocurre porque el cerebro activa el sistema nervioso y libera hormonas de estrés que preparan al cuerpo para huir, llorar o pelear.
Una angustia afecta varios órganos como además el apetito y el sueño. Es importante saber manejar las situaciones que puedan causar la angustia y pensar en la salud. Atento siempre a los síntomas.
¿Cómo afecta una angustia el cuerpo?, Síntomas Físicos Comunes
Pecho y corazón: palpitaciones rápidas, dolor y sensación de ahogo.
Estómago: nudo abdominal, náuseas, mala digestión o diarrea.
Músculos: tensión dura en el cuello, los hombros y dolor de cabeza.
Respiración: aire muy rápido o superficial que marea.
¿Qué Puedes Hacer?
Respirar lento: inhala aire despacio por la nariz contando hasta cuatro, mantén un momento y exhala suave por la boca.
Mover el cuerpo: caminar un poco o estirar los músculos tensos para botar la energía del miedo.
Buscar apoyo: hablar con un doctor o un psicólogo si los dolores del cuerpo siguen o te dan mucho miedo.
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