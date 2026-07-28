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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó que una mujer quedó detenida por presunta falsificación de documentos en Carabobo. La dama quedó a la orden del Ministerio Público de nuestra entidad.

Comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Tocuyito, realizaron la detención de Lainy Katherin Aular Silva (38). Por el delito de falsificación de documentos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo conocer que la mujer se dedicaba a la falsificación de documentación de identidad. Para aperturar cuentas bancarias a nombre de otra persona y obtener distintos beneficios económicos.

Falsificación de documentos en Carabobo

Falsificar documentos es un delito porque atenta contra la fe pública, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones. Al alterar o crear papeles falsos, se rompe la verdad que la sociedad necesita para convivir.

Protección de la verdad: La ley castiga este acto para cuidar que los papeles oficiales, contratos o firmas muestren siempre hechos reales.

Prevención de fraudes: Evita que personas malas usen papeles falsos para robar, mentir sobre su identidad o conseguir cosas que no les corresponden.

Orden en los negocios: Permite que todos confíen en los documentos de identidad, títulos o permisos sin miedo a ser engañados.

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