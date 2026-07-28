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Bono Patria de 42 dólares se estará pagando, ¿quiénes lo reciben?

By Danny Valdiviezo
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Bono Patria de 42 dólares

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Danny Valdiviezo
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Un Bono Patria de 42 dólares se estará pagando antes del 31 de julio, se trata del Bono Cultores Populares. Dicha bonificación es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Este bono es uno de los tres que pagan antes de la culminación de cada mes, el cual este mes tendría un monto en bolívares de 31.925 bolívares. Los cultores populares son los encargados de dar a conocer y mantener las tradiciones culturales del país.

Bono Patria de 42 dólares se estará pagando

Cada región cuenta con personas capacitadas en expandir como mantener la cultura, costumbres y tradiciones de cada región de Venezuela. La misión ha estado trabajando a lo largo y ancho del país.

La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida se fundó oficialmente el 16 de febrero de 2024, tras ser anunciada a principios de ese mismo mes y lanzada desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas.

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SourceNoticias24Carabobo
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