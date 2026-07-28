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Un gato fue rescatado en un edificio derrumbado en La Guaira. Un total de 33 días llevaba el animal en el lugar hasta que en un esfuerzo entre los rescatistas como voluntarios lograron sacarlo con vida.

El felino de nombre Noche estaba en una de las residencias en el sector San Bernardino de La Guaira. El dueño del gato también estuvo en el edificio donde estaba atrapado desde el pasado 24 de junio.

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Gato fue rescatado en un edificio derrumbado en La Guaira

Noche estaba sano y salvo hasta que lograron extraerlo en una maniobra ejecutada por Protección Civil, además de la Policía de Caracas como Fundación Caracas. Personas de estas instrituciones entraron a la residencia que está colapsada y que pronto será dinamitada.

El dueño del gato mostró su felicidad como su satisfacción logrando rescatarlo con vida. El animal fue revisado por los veterinarios, sin tener alguna lesión.

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