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Funvisis informó de sismo en Maracay y San Juan de los Cayos

By Danny Valdiviezo
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sismo en Maracay estado Aragua

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Danny Valdiviezo
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Un sismo en Maracay estado Aragua fue dado a conocer por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. El movimiento telúrico fue reportado a las 10:13 minutos de la mañana.

Funvisis informó de sismo en Maracay estado Aragua

Tuvo una magnitud de 2.9 y profundidad de cinco kilómetros. El epicentro ocurrió a 41 kilómetros al norte de la ciudad jardín. Este se suma a los ocurridos en el país, no habían reportado sismos desde ayer.

En San Juan de Los Cayos

El segundo sismo de hoy fue reportado a las 10:07 minutos de la mañana, con una magnitud de 2.5 y profundidad de 33.9 kilómetros. El epicentro fue a 40 kilómetros al norte de San Juan de Los Cayos, en Falcón.

 

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Funvisis reportó temblor en esta zona de Aragua

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