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El cadáver de una joven en el estado Amazonas fue encontrado en un río en la comunidad de Alto Carinagua. El pasado domingo 26 de julio de 2026 la joven fue hallada en el lugar desprovista de ropa.

Quedó identificada como Isamar Lisbeth Pereira Chacón de 19 años de edad. Los vecinos avistaron el cadáver flotando en las aguas del río, enseguida dieron el aviso a las autoridades policiales.

Encuentran cadáver de una joven en el estado Amazonas

Se iniciaron las investigaciones del abominable hecho, el cadáver fue encontrado específicamente en el sector La Cascadita en Guarray. Los investigadores buscan pistas para esclarecer este caso.

En el sitio estuvieron funcionarios del CICPC, del estado Amazonas, como funcionarios de las policías estadal como municipal brindando apoyo en el sitio de los hechos. El cadáver fue llevado a una sede de medicina forense.

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