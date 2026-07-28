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Bomberos de Carabobo cumplieron con la labor, una tragavenado en Valencia fue capturada y reubicada. La misma fue encontrada en una vivienda en la parroquia San José al norte de Valencia.

Atendiendo la llamada de la comunidad, personal operativo de los Bomberos Carabobo a bordo de la unidad R-1 se desplegó en el municipio Valencia. Parroquia San José (Circunvalación La Salle).

Capturan y reubican a una tragavenado en Valencia

En el lugar, observaron la presencia de serpiente Boa constrictor (conocida popularmente como «Tragavenado») en el área del porche de su vivienda. Enseguida dieron el aviso a los bomberos carabobeños.

El personal capacitado procedió a realizar la captura de manera segura y eficiente, neutralizando el riesgo en la zona y garantizando la protección de los habitantes. Siendo llevadas en óptimas condiciones al Zoo Aquarium de Valencia.

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