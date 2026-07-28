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Esta cantidad de escombros se ha removido en La Guaira

By Danny Valdiviezo
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Escombros en La Guaira

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Danny Valdiviezo
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La remoción de escombros en La Guaira sigue, dijo el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez Luces. Dijo Luces en horas de la madrugada de hoy martes 28 de julio de 2026 que se han retirado cerca de 12,3% de los escombros.

Luego de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio la labor ha sido titánica pero se han retirado poco a poco los escombros de la zona afectada. Comentó Luces en un video que el despliegue forma parte del «Plan de Despeje Digno y Seguro».

Escombros en La Guaira

«Continuamos con las operaciones y en esta oportunidad nos encontramos en Caraballeda realizando el operativo que corresponde al retiro de estos vestigios», indicó. En la zona se están trabajando las 24 horas.

Comentó el titular de Obras Públicas que los escombros están siendo llevados a un centro de disposición transitorio. «Donde entran en un tren de trituración para reducir en un 80% el volumen».

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SourceMinisterio de Obras Públicas
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