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Conatel sostuvo una mesa de trabajo con representantes de SpaceX / Starlink para formalizar y regularizar el despliegue de su servicio de Internet satelital en el país. La información fue dada por Conatel el lunes 27 de julio en horas de la noche.

Durante el encuentro, se revisaron aspectos técnicos, jurídicos y económicos, y se instó a la empresa a iniciar el proceso de homologación de equipos. Para garantizar que operen bajo la normativa legal vigente y con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Conatel sostuvo una mesa de trabajo con esta empresa para internet satelital

Por su parte, el equipo directivo de SpaceX manifestó su entera disposición de adaptarse a los requerimientos del ente regulador. Reafirmando su interés en ampliar las opciones de conectividad y ofrecer Internet de alta velocidad en todo el territorio nacional.

Con este encuentro Conatel reafirma su compromiso de impulsar la modernización tecnológica de Venezuela. Abriendo las puertas a la inversión internacional bajo reglas claras, soberanas y transparentes.

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