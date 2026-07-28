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¿Necesitas tramitar la cédula para una persona con discapacidad, un adulto mayor con movilidad reducida o una persona con condición médica especial?. El Saime creó La Ruta José Gregorio Hernández está diseñada para atender estos casos de forma prioritaria.

Cédula para una persona con discapacidad

Debes entregar los requisitos de la persona con discapacidad o adulto mayor en la oficina Saime más cercana a tu zona de residencia. Luego de eso debes esperar ser contactado por el equipo del Saime para el trámite.

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