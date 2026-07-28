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Jóvenes venezolanos están listos para la 3ea. Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial. Los muchachos que representaran a Venezuela forman parte del Programa Nacional Semilleros Científicos.

Esta olimpiada se realizará en Astana, Kazajistán, del 2 al 8 de agosto. También estarán en la 38ª Olimpiada Internacional de Informática (IOI 2026) en Tashkent, Uzbekistán, del 9 al 16 de agosto.

Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial

La información la dio a conocer el ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil. Durante meses los venezolanos se han prepara muy bien para esta prueba donde estarán compitiendo contra delegaciones de otras países.

Con esta talentosa delegación que competirá con estudiantes de aproximadamente 100 países. En un evento que celebra y pone a prueba los conocimientos avanzados en programación e Inteligencia Artificial, marcando el camino hacia el futuro.

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