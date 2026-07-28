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Quedaron detenidos en Guacara por presunta violencia de género. La información la dio a conocer el cuerpo de Policía Municipal de Guacara. Quedando los aprehendidos a la orden del Ministerio Público.

El procedimiento se llevó a cabo luego de recibir un llamado de alerta a través del Centro de Coordinación Policial. De manera inmediata, una comisión de vigilancia y patrullaje activó los protocolos de actuación, en estricto cumplimiento de las políticas de seguridad ciudadana.

Tras la denuncia, los uniformados se trasladaron hasta la urbanización La Ceiba, logrando ubicar y dándole aprehensión al presunto agresor. Identificado como Bryan Esmil Manso Sira (32 años).

Dos detenidos en Guacara por presunta violencia de género

Funcionarios de la Policía Municipal de Guacara (Poliguacara) lograron la aprehensión en flagrancia de un sujeto agresor, en el sector El Samán. El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos realizaban labores de recorrido preventivo por la mencionada zona.

Y recibieron un alerta urgente por parte del Centro de Operaciones Policiales (COP). De manera inmediata, los uniformados se trasladaron hasta el sector el Samán, sector 2; donde constataron la situación de agresión según la versión de la víctima.

De acuerdo con la minuta oficial, la víctima manifestó haber sido golpeada por su expareja sentimental, identificado como Joan Carlos Sosa Montilla (33 años). Quien la agredió físicamente durante la madrugada.

Asimismo, se activaron los protocolos de atención integral a la víctima con la respectiva evaluación médica. Mientras que el caso fue notificado de forma inmediata a la Fiscalía Trigésima Primera (31°) del Ministerio Público del Estado Carabobo.

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