Compartir

Keiko Fujimori juró oficialmente ante el Congreso de la República como nueva presidenta del Perú para el período gubernamental 2026-2031.

En tal sentido, el ejecutivo venezolano emitió un pronunciamiento oficial para felicitar a la mandataria e interceder por las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Keiko Fujimori presidencia del Perú

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

La diplomacia venezolana aprovechó la ocasión para saludar a la nación suramericana con motivo de conmemorar su aniversario número doscientos cinco de independencia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Fallece el célebre humorista británico Bill Oddie