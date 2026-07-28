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Keiko Fujimori se juramenta y asume la presidencia del Perú

By Lubin Molero
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Keiko Fujimori presidencia del Perú
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Keiko Fujimori juró oficialmente ante el Congreso de la República como nueva presidenta del Perú para el período gubernamental 2026-2031.

En tal sentido, el ejecutivo venezolano emitió un pronunciamiento oficial para felicitar a la mandataria e interceder por las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Keiko Fujimori presidencia del Perú

La diplomacia venezolana aprovechó la ocasión para saludar a la nación suramericana con motivo de conmemorar su aniversario número doscientos cinco de independencia.

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