Keiko Fujimori juró oficialmente ante el Congreso de la República como nueva presidenta del Perú para el período gubernamental 2026-2031.
En tal sentido, el ejecutivo venezolano emitió un pronunciamiento oficial para felicitar a la mandataria e interceder por las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Keiko Fujimori presidencia del Perú
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La diplomacia venezolana aprovechó la ocasión para saludar a la nación suramericana con motivo de conmemorar su aniversario número doscientos cinco de independencia.
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