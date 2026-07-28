NacionalPortada

Ministerio de Educación reactiva atención al público

By Lubin Molero
0
20
Ministerio de Educación reactiva atención
Foto: cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El Ministerio del Poder Popular para la Educación informó la reactivación formal de sus servicios de atención presenciales para la realización de diversos trámites administrativos.

La atención a los usuarios se llevará a cabo en la planta baja del edificio principal situado entre Salas y Caja de Agua Caracas.

Ministerio de Educación reactiva atención

Los ciudadanos podrán acudir a las instalaciones ministeriales en un horario comprendido desde las ocho y media de la mañana, hasta la una de la tarde.

Ministerio de Educación reactiva atención
Foto: cortesía

Para facilitar el traslado los usuarios pueden utilizar el Metro bajando en Capitolio o desplazarse caminando desde la cercana avenida Baralt capitalina.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Keiko Fujimori se juramenta y asume la presidencia del Perú

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNoticias 058 y Ministerio de Educación
Artículo anterior
Keiko Fujimori se juramenta y asume la presidencia del Perú
Artículo siguiente
Capturan en Carabobo a implicado en homicidio del futbolista Mario Pineida de Ecuador
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes