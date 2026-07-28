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El Ministerio del Poder Popular para la Educación informó la reactivación formal de sus servicios de atención presenciales para la realización de diversos trámites administrativos.

La atención a los usuarios se llevará a cabo en la planta baja del edificio principal situado entre Salas y Caja de Agua Caracas.

Ministerio de Educación reactiva atención

Los ciudadanos podrán acudir a las instalaciones ministeriales en un horario comprendido desde las ocho y media de la mañana, hasta la una de la tarde.

Para facilitar el traslado los usuarios pueden utilizar el Metro bajando en Capitolio o desplazarse caminando desde la cercana avenida Baralt capitalina.

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